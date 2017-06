Se billedserie Forestillingen finder sted på Den Hvide Hest, hvor intrigerne tager fart. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Anmeldelse: Kække sommerbyger i Tyrol Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anmeldelse: Kække sommerbyger i Tyrol

Stevns - 26. juni 2017 kl. 14:10 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Premieren på Sommer i Tyrol var henlagt til lørdag eftermiddag, hvor vejrudsigten syntes at være den største udfordring. Og selv om arrangørerne på forhånd havde lovet, at det nok skulle holde tørt, så gik det alligevel galt - med vejret. De første dråber faldt under de sidste strofer i akt, og inden publikum var nået i ly i teltet med servering af kaffe og æbleskiver, stod det ned i stænger.

Men se - da pausen var forbi, holdt det op med at regne, og de sidste 20 minutter spillede Friluftsscenen tilmed i solskin. Dermed blev det ikke til efterår i Tyrol - højst en drilsk sommerbyge, som man aldrig kan vide sig sikker imod, hvis man begiver sig til de østrigske alper.

Det var vist også det mest kritiske, der var at sige om den store satsning på én af de udødelige klassikere inden for danske syngespil. Den nye instruktør: Jens Damsager Hansen har styr på sine tropper og sørgede for hurtige sceneskift og en perlerække af klukkende god underholdning, som dygtige skuespillere fik lov at give liv og sjæl. Læg hertil en række af de sange, som har været de rene landeplager gennem flere årtiers udgave af Giro 413 - så har man opskriften på en underholdende eftermiddag (eller aften) i selskab med Stevns Friluftsscene.

Med så stor en rollebesætning er det i høj grad et fælles projekt at få så stort et stykke på benene. Alligevel må det være tilladt at fremhæve to karakterer, som giver hele forestillingen et ekstra plus: den ulykkeligt forelskede overkelner Leopold (Anders Dyrholm) og den evige gnavpotte: fabrikant Wilhelm Møller (Allan Thønning), der heller ville have stegte ål i Rødvig end høns i karrysovs i Tyrol.

Sommer i Tyrol har på mærkværdig vis en forbindelse til Revyperlerne, som også havde premiere i lørdags. For filmudgaven af lystspillet med Dirch Passer på rollelisten var en dansk version af det oprindelige teaterstykke, som havde premiere i 1930 i Berlin - med Max Hansen senior som den gennemgående figur. Han faldt senere i unåde hos Hitlers regime og flygtede til Danmark, hvor han fortsatte skuespilkarrieren. Ind imellem nåede han at opdrage sin søn til samme fag - han hedder også Max Hansen og har instrueret dette års Revyperler i Rødvig.

Begge forestillinger er bygget op om et stort engagement i lokalsamfundet. Og som kejser Franz Joseph alias veteranen i Friluftsscenen: Ebert Pedersen udtrykker det i det i øvrigt meget flotte program: Han har intet yndlingsstykke, for det vigtigste for Ebert har altid været og er stadig fællesskabet.

Det er just opskriften på en god forestilling. Når mange mennesker løfter i flok, og der står en målbevidst instruktør i spidsen, er kimen lagt til en god forestilling.

»Sommer i Tyrol« spiller tirsdag 27., onsdag 28. og fredag 30. juni kl. 19.30 samt lørdag 1. juli kl. 14.30 på amfiscenen, Gymnastikefterskolen i Boestofte. Billetter koster 125 kroner - 60 kroner for børn - og kan købes ved indgangen.