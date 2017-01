- I forlængelse af fredningssagen udvikles en stil, hvor Mogens i flere tilfælde træffer beslutninger uden om forudgående drøftelser. Vi oplever det som topstyring, hvor gruppen reelt er sat uden for indflydelse. Foto: Henrik Fisker

Anklagerne mod borgmesteren

Stevns - 17. januar 2017 kl. 13:25 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Venstres gruppe har valgt at melde ud, at den ikke kan støtte et genvalg af borgmester Mogens Haugaard, bygger det på en række begivenheder, der tager sin begyndelse for næsten fem år siden.

- Stridens kerne går tilbage til opstillingsmødet i 2012 med opgøret mellem Bjarne Østergård Rasmussen og Mogens Haugaard. Efter et roligt år i 2014 blusser magtkampen op igen, da fredningssagen kommer på banen i januar 2015. Her blev fredningen af Stevns Klint hastet igennem på et lukket møde i Kommunalbestyrelsen, hvor politikerne ikke magtede at sige fra over for et mangelfuldt beslutningsgrundlag. Da Mogens og flere andre to måneder senere vender rundt på en tallerken og går imod fredningen, er fronterne frosset fast, og kimen til splid i gruppen er lagt, siger gruppeformand Bjarne Nielsen.

- Konflikten eskalerer til et punkt, hvor der til sidst kun er to muligheder tilbage. Enten afbrydes samarbejdet med Bjarne Ø., eller også går Mogens ud af Venstre og bliver løsgænger. Her valgte gruppen at bakke borgmesteren op, fordi han er valgt af vælgerne. Det erkender gruppen i dag, var en fejl. I stedet skulle vi have insisteret på, at stridens parter havde løst konflikten. Men Mogens førte en meget hård kurs i fredningssagen og var ikke til flytte, siger gruppeformanden.

- I forlængelse af fredningssagen udvikles en stil, hvor Mogens i flere tilfælde træffer beslutninger uden om forudgående drøftelser. Vi oplever det som topstyring, hvor gruppen reelt er sat uden for indflydelse. Et eksempel er beslutningen om at søge fondsmidler til at dække hullet i budgettet for Multihallen i Rødvig. Det bliver meldt ud i dagspressen, inden gruppen har haft mulighed for at drøfte sagen.

- Mogens accepterede, at John D. Jensen måtte træde ud af Social- og Sundhedsudvalget for at give plads til Inge Milbrat. Dette var ikke godkendt af gruppen og direkte imod Johns eget ønske. Årsagen var, at Mogens havde lovet Inge en plads i SSU, som ikke var ledig.

- Den nye ansvarsfordeling pr. 1. december 2016 efter, at flertallet skiftede, er et resultat af, at gruppen vil sikre sig, at dens synspunkter præsenteres som Venstres politik og ikke er et udtryk for borgmesterens personlige holdning.

Bjarne Nielsen erkender, at gruppen har været for loyal over for borgmesteren.

- Det ærgrer mig, for det er min opfattelse, at Mogens i mange sager har lyttet mere til Dansk Folkepartis synspunkter end til sin egen gruppe. Hvis vi havde reageret tidligere, kunne vi have sparet vælgerne for mange ærgrelser og have bevaret flertallet i Kommunalbestyrelsen, siger han.

