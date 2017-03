Anette Mortensen er nu Venstres bud på den næste borgmester på Stevns. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Anette skal sælge Venstre

Stevns - 01. marts 2017 kl. 14:09 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med valget af Anette Mortensen som borgmesterkandidat har Venstres medlemmer valgt den engagerede, unge politiker, som kan sælge billetter, frem for den erfarne, midaldrende veteran, der er kendt for sine gode kontakter til andre partier.

Sejren blev snæver og viser, at de 170 stemmeberettigede medlemmer på Venstres ekstraordinære opstillingsmøde i Hårlevhallen var delt næsten lige over, da de skulle vælge den person, der skal føre det kriseramte parti frem til en valgsejr 21. november i år, skriver DAGBLADET Stevns onsdag.

Flemming Petersen fik 81 stemmer, men Anette Mortensen trumfede og fik fem stemmer flere. Med 86 stemmer blev hun dermed valgt som Venstres bud på den næste borgmester efter, at den siddende i stolen: Mogens Haugaard for en måned siden meldte sig ud af partiet i kølvandet på generalforsamlingens beslutning om at udfordre ham på et nyt opstillingsmøde.

Allerede i sin præsentationstale til forsamlingen demonstrerede Anette Mortensen, at hun er god til at udtrykke sig klart og forståeligt. Talen var holdt korte sætninger med budskaber, der var til at forstå. Det var her, at hun viste, at hun er god til at sælge billetter.

- Vi skal sikre, at vi igen har borgmesterposten på Stevns. Jeg er en udpræget holdspiller, og det er vigtigt for mig, at vi får samlet Venstre igen. Det giver ikke mening, at vi bruger mere tid på det, der splitter os. Der skal være plads til forskellige meninger og til at diskutere højlydt, men det skal foregå inden for egne rammer. Når vi er færdige med at diskutere, skal vi gå ud i samme retning, sagde Anette Mortensen.

Over for dette statement stod Flemming Petersen for en mere traditionel tale, hvor han remsede en række af sine mærkesager op - f.eks. skal skolen udvikle talenter, borgerne skal inddrages i beslutningerne, og det skal være trygt at blive gammel. Han ville gerne samarbejde med Køge, men modsatte sig en egentlig sammenlægning af kommunerne. Køge er lokomotivet i toget, mens Stevns er den første vogn, sagde han.

- Jeg vil gerne være borgernes borgmester, hvor min tid skal deles mellem rådhuset og borgerne. Jeg vil bruge systemet til at skabe resultatet, men ikke til at blive ét med det, sagde Flemming Petersen, der fremhævede sin evne til at tale med andre partier og at skabe resultater.