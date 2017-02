Se billedserie Flemming Petersen og Anette Mortensen skal tirsdag kæmpe om at blive Venstres borgmesterkandidat. Men onsdag er de klar til at stille op for hinanden.

Anette og Flemming stiller op for hinanden

Stevns - 25. februar 2017 kl. 14:09 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

21. november 2017 er der kommunalvalg, og her den 25. februar har Venstre endnu ikke fået sat navn på, hvem der skal stå i spidsen for deres valgkamp. Det sker dog på tirsdag 28. februar klokken 19 i Hårlevhallen, hvor Venstres medlemmer efter borgmester Mogens Haugaards exit fra partiet, skal vælge imellem de to nytilkomne kandidater Anette Mortensen og Flemming Petersen.

DAGBLADET har inviteret de to til et dobbeltinterview på redaktionen for at få svar på nogle centrale spørgsmål.

Uanset resultatet på tirsdag, så vil man kunne finde dem begge på Venstres opstillingsseddel til Kommunalvalget. Det har Anette Mortensen allerede svaret på i et læserindlæg her i spalterne, men det gælder altså også for Flemming Petersen. De vil hver især stille op for Venstre under modpartens ledelse som spidskandidat.

- Vi er én kommune, og i Venstre skal vi også være der for hinanden som et hold. Selvom jeg ikke skulle vinde på tirsdag, så stiller jeg som borgerlig-liberal op til Kommunalvalget, og så må vælgerne sortere dem til og fra, som de synes skal repræsentere dem i Kommunalbestyrelsen. Vi skal nu til at fokusere på det, vi er enige om i stedet for at bruge så meget tid på det, vi er uenige om, svarer Flemming Petersen på spørgsmålet, der mener, at han er garant for, at man kan få et bredt samarbejde i en nysammensat kommunalbestyrelse efter valget til efteråret.

Anette Mortensen uddyber sit læserindlæg med ordene:

- Det er Venstre, der er det vigtige. Hvis man vil Venstre og Stevns det bedste, så skal vi i et tæt samarbejde med bestyrelsen finde ud af, hvilken retning vi skal gå. Det er netop i et samarbejde, vi skal blive enige om nogle klare retningslinjer for den nye valgperiode. Hvis man på forhånd ved, hvor vi skal hen, så bliver det ikke noget problem at samle et stærkt Venstre-hold til valget.

