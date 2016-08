Analyse og billeder: Venstre står splittet

Se billedserie Venstres gruppe samt VU-formand Jeppe Kirchof Andersen (th.) fejrede sejren med champagne og et enkelt glas fadøl. Foto: Henrik Fisker

Stevns - 31. august 2016 kl. 13:09 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Nu er det vigtigt, at vi står sammen alle os, der kan og vil Venstre Stevns, sagde vælgerforeningens fungerende formand Flemming Petersen fra talerstolen, da det stod klart, at forsamlingen i Strøbyhallens lille sal med omtrent det mindst mulige flertal havde vraget bestyrelsens mand til posten som borgmesterkandidat ved næste kommunevalg.

Martin Steen Andersen fik 109 af de 228 afgivne stemmer - præcis fem mindre end det magiske tal på 114, som dirigenten fra Slagelse: Knud Vincents forud havde krævet for at erklære en vinder. Den siddende borgmester Mogens Haugaard kom lige akkurat i mål med 116 stemmer.

Men trods formandens ønske om sammenhold og borgmesterens tro på, at det sagtens kan lade sig gøre at vinde næste valg, så stod det klart for de fleste i Strøbyhallen, at det bliver et løb op ad bakke. De mange støtter til bestyrelsens kandidat gik tydeligt skuffede hjem og kan med de faldne bemærkninger om borgmesterens manglende lederevner næppe henregnes til hans naturlige støtter i den kommende valgkamp.

Listen omfatter bl.a. de tidligere borgmestre Lars Asserhøj og Poul Arne Nielsen, den tidligere formand Sten Sjølund, kredsbestyrelsens formand Carl Skou og borgerforeningsformændene fra Rødvig og Hårlev, henholdsvis Freddie Larsen og Johnny Andersen.

Bestyrelsen går af

Resultatet af afstemningen betyder i første omgang, at bestyrelsen må tage konsekvensen og træde tilbage. Det har den fungerende formand allerede meddelt på forhånd.

- Vi satte hele vores troværdighed på spil ved at pege på Martin, og her har flertallet af medlemmerne villet noget andet. Derfor vil jeg foreslå, at vi indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi alle stiller vores mandater til rådighed. Jeg er skuffet over resultatet af afstemningen, men medlemmerne er foreningens øverste myndighed, og deres afgørelse respekterer jeg, sagde Flemming Petersen til DAGBLADET, da resultatet af afstemningen forelå.

Han bebuder samtidig, at han træder tilbage som formand, og han har ikke pt. ambitioner om at vende tilbage til Kommunalbestyrelsen.

- Nu skal Mogens have tid til at sætte et nyt hold. Og hvis du spørger mig lige nu, om jeg vil stille op, så er mit svar, at det bliver svært at se mig selv på hans hold, siger Venstres fungerende formand.

Heller ikke den slagne udfordrer regner med at stille op til kommunevalget på Mogens Haugaards liste:

- Jeg tror ikke, at Mogens vil have mig med på holdet efter, at jeg har stået her i aften og kritiseret hans ledelsesstil. Det giver ligesom sig selv, når jeg nu har sagt min mening om hans måde at være borgmester på, sagde Martin Steen Andersen til DAGBLADET efter, at nederlaget var en kendsgerning.

Han lovede at blive som medlem af Venstre, men erkendte, at han var skuffet, for »jeg kan bedst lide at vinde«.

- Nu vender jeg tilbage som advokat på fuld tid og koncentrerer mig om det, sagde han.

Taber V borgmesterposten?

Problemet synes at være, at store dele af partiet tvivler på, at Mogens Haugaard kan samle et bredt flertal bag sig ved næste valg. Tidligere borgmester Poul Arne Nielsen sagde det direkte i sin anbefalelsestale for Martin Steen Andersen, at en kommende konstituering med Mogens Haugaard i spidsen aldrig vil give Venstre borgmesterposten igen.

Bestyrelsesmedlem Karsten Skov gik et skridt videre:

- Vi kan risikere at komme ned på fire-fem mandater ved næste valg, og så bliver det svært at sikre borgmesterposten til Venstre. Derfor skal vi gøre noget for at forhindre flere års ørkenvandring i opposition, sagde han i sin anbefalelsestale af Martin Steen Andersen.

- Vi må håbe, at alle har lært noget af dette forløb. I hvert fald er der stadig brug for en helt ny ledelsesstil, sagde Poul Arne Nielsen til DAGBLADET, da resultatet af afstemningen var en kendsgerning.

Martin Steen Andersen svarer ikke direkte på, om han tror, at Venstre kan vinde næste valg:

- Det håber jeg, og derfor håber jeg også på, at Mogens har lyttet til de kritiske toner, der har lydt i aften, siger den slagne udfordrer.

Mogens Haugaard er imidlertid fortrøstningsfuld:

- Selvfølgelig kan vi vinde næste valg. Nu vil vi fejre resultatet med at drikke et glas champagne i gruppen, og så glæder jeg mig til at fortælle den gode nyhed til de andre partiet i flertalsgruppen. Vi skal snart have etableret et bredt valgforbund blandt de borgerlige partier. I første omgang inviterer jeg Konservative og Dansk Folkeparti, men jeg ser også gerne, at Liberal Alliance og Radikale kommer med. Det er jo faktisk kun fredningssagen, der skiller os fra Radikale, lød det tirsdag aften forsonende fra borgmesteren.

Læs den fyldige reportage fra opstillingsmødet i DAGBLADET Stevns onsdag

