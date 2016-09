Alternativet stiller op til valget

Men partiet tror på det involverende demokrati, og det indebærer, at man er indstillet på at lytte til så mange som muligt, inden valgprogrammet skrives.

- Derfor indkalder vi alle interesserede - medlemmer såvel som andre - til et åbent møde, hvor man kan komme med input. Det foregår på Frivilligheds- og Sundhedscentret i Hårlev søndag 25. september kl. 11.00. Her vil vi gerne høre, hvad stevnsboerne synes, at vi skal arbejde for i Kommunalbestyrelsen. Og så skriver et valgprogram inspireret af det, siger Charlotte Agerslet Hansen.