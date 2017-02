Se billedserie Charlotte Agerslet Hansen, Alternativet. Privatfoto Foto: Tobias Bølle Yan Skotting

Alternativet klar med Stevns-kandidater

Stevns - 04. februar 2017 kl. 13:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medlemmerne fra både Faxe og Stevns Kommune samledes i søndags for at afholde det ordinære årsmøde og opstillingsmøde til kommunalvalget. Der blev valgt kandidater for begge kommuner samt en ny bestyrelse.

Alternativets kommuneforening Faxe-Stevns blev dannet tilbage i oktober 2015 og har ifølge partiet oplevet en stabil fremgang siden starten og dermed var det anden gang, at lokale medlemmer fra Alternativet skulle mødes for at afholde et ordinært årsmøde.

På mødet var der valg til bestyrelsen for Faxe-Stevns kredsen, som herefter består af forperson Kirsten Kock (Stevns), næstforperson Stine Madvig Evald (Stevns), Kasserer Tove Schjellerup Bundgaard (Faxe), og to menige bestyrelsesmedlemmer, Helle Dalsgaard og Charlotte Agerslet Hansen fra henholdsvis Faxe og Stevns.

- Jeg er glad for at vi har kunnet samle en stærk bestyrelse, der er parat til at gøre en aktiv indsats for Alternativets lokale succes. 2017 er et vigtigt år for vores kommuneforening, og vi vil med forenede kræfter arbejde på at komme i byrådet, i både Faxe og Stevns, siger forperson Kirsten Kock.

Partier kan efter mødet præsentere to kandidater til det kommende valg kommunalbestyrelse, som finder sted 21. november i år.

Nyvalgt kandidat for Alternativet Stevns til KV17 er således Charlotte Agerslet Hansen, som siden folketingsvalget I 2015, har været medlem af Alternativet og aktivt medlem siden august 2016.

Hun er 51 år gammel og har arbejdet indenfor IT-branchen, siden hun som håbefuld ung kvinde kom til København. I dag er hun selvstændig freelancekonsulent indenfor, projekt- og procesledelse og bor sammen med sin mand Tobias Yan Skotting, i Skørpinge.

- For mig repræsenterer Alternativet det gode fra alle sider i dagens politiske billede. Min drøm er at vi i fremtiden udtænker løsninger for Stevns, der skabes i et økonomisk, miljømæssigt og socialt ligeværdigt samspil. Ikke mindst for fremtidens bosætnings-, infrastruktur- og beskæftigelsespolitik. Mit kandidatur skal ses som et tilbud om at være katalysator for tankerne om en ny politisk kultur og inddragelse af borgerne i kommunale beslutninger. Det er min overbevisning, at vi finder frem til de bedste løsninger i fællesskab, siger hun i en pressemeddelelse.

Nyvalgt kandidat for Alternativet Stevns, til KV17.

Desuden er 74-årige Niels Jørn Rahbek Hansen nyvalgt kandidat. Han er gift og har 4 sammenbragte børn. Bosat i Klippinge. I dag er han pensioneret lærer, men efter 40 år i branchen, hvor han primært har arbejdet med udfordrede børn og unge, agerer han stadig i mindre omfang som rådgiver omkring udsatte børn. Om hans kandidatur siger han

- Mine politiske mærkesager er børn, unge og miljø. Jeg går mere op i kvalitet frem for kvantitet, hvor udgangspunktet er visionær realisme, redelige argumenter, at vi har respekt for politisk uenighed hvis denne er redelig og at vi lærer af vores fejltagelser". Han udtrykker desuden at han har en sund skepsis over for mange tilsyneladende sandheder og politik som regneark.