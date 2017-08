Charlotte Agerslev (tv) opgiver at stille op for Alternativet til kommunalvalget op Stevns. Der er nu indkaldt il et supplerende opstillingsmøde, hvor Kirsten Kock (th) håber at der er nogle medlemmer, som vil melde sig klar til valg. Foto: Henrik Fisker

Alternativet-kandidat trækker sig på Stevns

Stevns - 28. august 2017 kl. 13:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Charlotte Agerslet Hansen har efter lange overvejelser besluttet at trække sig som kandidat til KV17, og samtidig har Tobias Skotting valgt at træde tilbage som tovholder i forbindelse med KV17.

- Der er helt sikkert brug for et parti som Alternativet på Stevns, for selvom mange af de andre partier i kommunen også har miljø- og klima på programmet, så opfatter jeg ikke at ambitionerne og prioriteringen på området er høj nok. Hvis vi virkelig vil noget på Stevns skal vi gå efter 100 procent økologi og ikke lunkne mellemløsninger. Desværre er vi privat lige nu i en situation, der gør, at vi er nødt til at prioritere anderledes i vores liv. Det betyder at der ikke er overskud til at være frontfigur for et nyt parti, udtaler Charlotte Agerslet i en pressemeddelelse som partiet har sendt ud.

Samarbejdet i KV17 gruppen Alternativet Stevns har været en fantastisk oplevelse, hvor vi har lært en masse om nogle af de udfordringer, som kommunen har og som der skal gøres noget ved i fremtiden. Specielt er det en svær med beslutning i forhold til »Giv dit Barn en Stemme«, lyder det i meddelelsen.

- Vi har haft et rigtig fint samarbejde, og der er da også helt klart en følelse af tillidsbrud fra vores side. Heldigvis har mange af de andre partier, der stiller op, givet udtryk for at netop børneområdet har høj prioritet, siger udtaler Tobias Skotting.

Kirsten Kock, forperson for Alternativet Faxe Stevns og selv aktiv deltager i KV17 gruppen har modtaget beskeden med blandede følelser.

- Det er trist, at der så på nuværende tidspunkt ikke er flere kandidater for Alternativet Stevns. Men jeg har forståelse for Charlottes og Tobias' beslutning, og jeg respekterer den fuldt ud. Vi må konstatere, at vi mangler flere aktive medlemmer, der er parat til at gøre en indsats for partiet her lokalt, siger hun.

Der er indkaldt til ekstraordinært årsmøde og supplerende opstillingsmøde i Alternativet Faxe/Stevns. Mødet afholdes den 25. september fra klokken 19 til 21 i Frivillighedscenteret i Hårlev.

- Jeg håber, at vi ser mange af vores medlemmer, og at nogle er klar til at byde ind. Vi har brug for nye kræfter, lyder opfordringen fra Kirsten Kock i pressemeddelelsen.