Alsidigt efterår i Spilledåsen

Efter et halvkøligt forår ser Spilledåsen nu med fortrøstning mod et varmt efterår. Her vover formanden atter pelsen og spår, at mindst tre af dem annoncerede koncerter fra september til december sælger ud.

- Vi har lavet et varieret program med noget enhver smag. Forsalget er allerede i gang, og det går rigtig godt med at sælge billetter til vores julekoncert med Jesper Lohmann. Han synger Elvis for fulde gardiner, og det er jo en fin markering her i 40-året for hans død. Han kommer med sit CC Riders Band - et big band med hele 18 musikere på scenen under ledelse af selveste Peder Kragerup, siger Poul Erik Madsen.