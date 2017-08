Alarmen gik - lod computer stå i garagen

Strøby: Et indbrud på Nederste Linjevej har ført til at skuffer og skabe er gennemrodet, men umiddelbart kan det ikke konstateres, at der mangler noget. En computer er dog taget med fra et arbejdsværelse i huset, men den blev fundet stående på en palle i garagen uden for huset.