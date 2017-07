Aktive stevnsboer værter for kæmpe arrangement

KØST er en simpel sammentrækning af de to foreninger Køge og Stevns Folkedansere, som i fællesskab arrangerer og er værter for dette års landsstævne. Et stævne, som er et samarbejde mellem Folkedans Danmark og Spillemandskredsen - for begge landsforeningers medlemmer af folkedansere og spillemænd.