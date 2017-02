Afgående DF-formand langer ud efter V

Her gjorde Keld Hein i sin sidste beretning gældende, at bruddet ikke kun var resultatet af, hvad DF opfatter som et klokkeklart forligsbrud fra Venstre og Konservative, men at det var kulminationen på lang tids opsparet frustration over dårligt samarbejde i flertalsgruppen.

- For Dansk Folkepartis vedkommende startede det jo ellers så lyst ved kommunalvalget i 2013. Vore to mandater fik jo etableret en flertalsgruppe. Først med Venstre efter ganske positive forhandlinger i eftersommeren 2013. På valgaftenen indgik yderligere det daværende konservative medlem i flertalsgruppen. Et par uger senere suppleredes med de Radikale. DF fik en helt tilfredsstillende konstitueringsaftale. Hermed var vi klar til fire års positivt samarbejde i en gruppe med et markant flertal. Troede vi. Meget, meget hurtigt skulle vi erfare, at Venstre på ingen måde var indstillet på at samarbejde med Dansk Folkeparti. Det stod hurtigt klart for os, at adskillige af de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke beherskede de for demokratiet almene spilleregler: Nemlig: Respekt for demokratiet, dialog, debat, kompromis, beslutning, sagde Keld Hein.