Lone Klausen fra Holtug Energilandsby spurgte i sin gruppe, om der var stemning for at holde op med at spise kød. Det kneb med opbakningen til det forslag - her ses Steen Nielsen (S) og borgmester Mogens Haugaard (Nyt Stevns). Foto: Henrik Fisker

Affaldssortering og vindmøller frem af mølposen

Stevns - 01. september 2017 kl. 14:13 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man vil lave store projekter, er det vigtigt at have befolkningen med sig. Derfor bliver det i de kommende år nødvendigt at skabe en dialog med borgerne om, hvorfor Stevns Kommune skal gennem en grøn omstilling.

Sådan lød ordene fra Flemming Petersen (V) på klima- og energivælgermødet torsdag aften på Frivillighedscentret i Hårlev. Det kunne passende stå som overskriften på de mange forslag, som de fem arbejdsgrupper på mødet nåede frem til. Flere af dem kræver utvivlsomt lidt af en pædagogisk opgave at vinde bred folkelig opbakning til, skriver DAGBLADET Stevns fredag.

Således pegede flere grupper på, at den udsatte affaldssorteringsplan skal på skinner snarest muligt. Ifølge regeringen skal 50 procent af alt affald i landet kildesorteres inden 2020, så Stevns Kommune er bagud, påpegede flere på mødet.

Et andet kildent spørgsmål er de høje vindmøller, der kan levere masser af strøm, men som ikke er populære i store dele af befolkningen. Ikke desto mindre stod mere vindenergi på flere arbejdsgruppers ønskeliste, og kommunen må gerne gå ind som medinvestor i mølleprojekter sammen med private, mente en enkelt gruppe.

Men Varly Jensen (DF) slog fast, at han kun kan gå med til at opføre nye vindmøller til havs. Han havde positive ord til overs for Kriegers Flak-projektet, der skal skaffe strøm til 600.000 danske husstande. Men han slog fast, Stevns er en bosætningskommune, og borgerne skal kunne stole på, at der ikke bliver opført en 150 meter høj mølle lige foran deres vinduer, når de først er flyttet hertil, sagde han.

Flere arbejdsgrupper ønskede en genoplivning af det kuldsejlede energiprojekt i Varpelev, hvor tomatgartneriet bl.a. skal levere varmeforsyning til Hårlev by. Andre argumenterede for, at Stevns Kommune bør gå foran og investere i elbiler til sine medarbejdere. F.eks. råder hjemmeplejen i dag over 45 biler, der alle kører på diesel. Endvidere var der ønske om flere ladestandere - ikke mindst ved de store turistattraktioner.

Endelig ønskede flere, at kommunen ansætter en borgerrådgiver med særlig forstand på energivejledning. Den pågældende skal kunne bistå borgere, der gerne vil lægge om til grøn energi, med gode råd og vejledning.