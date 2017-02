Advokat: Vidne i drabssag løber stor personlig risiko

Vidnet har ifølge Thorsten Grønlund Thomsens advokat, Mikkel Holm Nielsen, afleveret en skriftlig erklæring. Avokaten bekræfter over for DAGBLADET, at han så sent som 14. februar sendte erklæringen videre til Den Særlige Klageret og har bedt om at få genoptaget sagen.

- Den erklæring, som er lagt frem støtter den forklaring Thorsten hele tiden har sagt, at mordet fra rockerrelateret, og det ikke var ham, der gjorde det. Jeg mener, at det er et yderst troværdigt vidne, som er stået frem. Vidnet kender ikke Thorsten, og vedkommende risikerer noget personligt ved at han nu står frem. Eller rettere sagt fremlægger en erklæring, for jeg vil gøre alt for at beskytte den pågældende, så man ikke kan vide, hvem det er. Det siger sig selv, at det er yderst farligt at fremlægge sådan en erklæring. Hvis erklæringen taler sandt, så viser det, der allerede er sket jo, at det kan have fatale konsekvenser at gå imod disse personers vilje. Men lige netop derfor mener jeg også, at vidnet er yderst troværdigt, da der løbes en betydelig personlig risiko, svarer advokat Mikkel Holm Nielsen på DAGBLADETs spørgsmål.