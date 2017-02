Se billedserie Fem af beboerne i Præstemarken, som ikke har lyst til at blive påtvunget en ny affaldsplan med kildesortering. Foto: Henrik Fisker

Ældre kræver hjælp til sortering affald

Stevns - 03. februar 2017 kl. 13:47 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Kommunens folk kommer til at sortere affaldet for os. Det kan vi simpelthen ikke klare selv.

Sådan siger Lena Nielsen, der er medlem af bestyrelsen for den selvejende institution: Vallø Ældreboligselskab. Hun bor i én af de 24 ældreboliger på Præstemarken, der ligger i Hårlev over for Hotherhaven Plejecenter.

Lena Nielsen er den første, der tager ordet i fælleshuset, hvor en gruppe af beboerne i Præstemarken er samlet om kaffebordet. De har inviteret DAGBLADET for at fortælle om, hvordan de lever og har det - og udsigten til, at Stevns Kommune vil indføre et nyt system, hvor borgerne selv skal sortere deres affald i forskellige kategorier, har tydeligvis skræmt dem.

- Vi er gamle og kan ikke huske noget mere. Det bliver alt for besværligt, siger Bjarne Christensen.

Han suppleres af Bente Olsen, der tilføjer, at nogle af beboerne er så demente, at de »ikke kan finde ud af den slags«.

En hurtig optælling blandt beboerne viser, at der i Præstemarken er to kørestolsbrugere, tre, der ingenting kan huske, og et par stykker, der ikke kan komme ud af deres lejligheder ved egen hjælp.

Derfor mener Lena Nielsen fra bestyrelsen, at så må hjemmehjælpen tage over. Hvis der bliver indført tvungen affaldssortering blandt borgerne på Stevns, må de kommunale hjælpere påtage sig opgaven, siger hun.

