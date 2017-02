Inge Ambus, der er formand for Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse, peger ud i marken med Bakkegården i baggrunden, hvor det er meningen, at omfartsvejen ved Strøby Egede skulle anlægges. Nu vil politikerne på Stevns arbejde for at genåbne kampen for at anlægge den længe ønskede omfartsvej - og på den anden side er foreningen klar til at tage kampen op. Foto: Erik Nielsen

Ådalens venner klar til kamp mod omfartsvej

Stevns - 25. februar 2017 kl. 06:26 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne i den nydannede flertalsgruppe med Socialdemokratiet, Radikale, Enhedslisten, Dansk Folpeparti og løsgænger Bjarne Østergård Rasmussen har netop meldt ud, at de med den regeringens nye naturpakke vejrer morgenluft for den gamle plan for omfartsvej ved Strøby Egede igennem Tryggevælde Ådal.

Læs også: Erstatningsnatur for en omfartsvej

Dermed ser det ud til at samtlige partier og løsgængere i Kommunalbestyrelsen er klar til at kæmpe for en omfartsvej på ny. Men på den anden side, står en forening og ikke mindst en formand, der er klar til at tage kampen op.

- Det snarere ønsketænkning for at kunne fortsætte et byggeri i og omkring Strøby Egede og få de lokalplaner igennem, som Stevns Kommune har mødt så meget modstand på, at de foreløbig er trukket tilbage, lyder det fra én af dem, som med held tidligere har bekæmpet byggeriet af en vej igennem ådalen.

Inge Ambus er tidligere formand for Danmarks Naturfredningsforening - og nu er hun formand for Tryggevælde Ådals Bevarelse.

Hun peger på, at Stevns Kommune for år tilbage betalte konsulent-firmaet COWI store penge for en VVM-redegørelse i forbindelse med den sidste gang, omfartsvejen var på tale.

I denne rapport kan man læse, at der på den strækning, hvor Stevns Kommune ønsker at anlægge en omfartsvej er rigkær, der er den naturtype, som området er udpeget for at bevare i forhold til Natura 2000.

Det blev derfor konkluderet i deres rapport konkluderet, at der kun kan gives tilladelse, hvis vejen lægges på en bro over hele ådalen og hvis der udpeges erstatningsnatur. Men selv da, skal der søges tilladelse nede i EU, som måske ikke vil give den.

- Allerede dengang forsøgte Stevns Kommune at udpege erstatningsnatur, men det skal lige nævnes, at den ikke kan findes i og omkring Tryggevælde Ådal, da Roskilde Amt udpegede samtlige rigkær for mange år siden, siger Inge Ambus:

- Derfor er de ude i en umulig opgave, når politikerne nu igen står og siger, at der skal findes erstatningsnatur.

