Åbent hus på gymnastikefterskolen

Alle landets efterskoler holder åbent hus på Efterskolernes Aften onsdag 11. januar. Formålet er alle steder at vise, hvad man kan opleve på et år som efterskoleelev, og arrangementet minder dermed meget om Efterskolernes Dag, der altid afvikles sidste søndag i september.

- Ligger ens interesse i gymnastikkens verden, er Gymnastikefterskolen Stevns et besøg værd. Her kan opleves den unikke kombination af fælles gymnastik, elitegymnastik, fællesskab og faglighed, som efterskolen står for. Ud over muligheden for at blive en del af stærke TeamGym- og Grand Prix-konkurrencehold byder Gymnastikefterskolen Stevns også på ægte nørderi og spændende studierejser på studieretningerne Science og International. Af linjefag tilbyder efterskolen TeamGym, Grand Prix, spring, rytme, dans, fodbold og friluftsliv, siger Pernille Basballe, der er efterskolens PR-ansvarlige medarbejder.