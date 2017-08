90 børn var på herlig vandlejr

Den sidste uge af skolernes sommerferie giver hele 90 børn i alderen 7-12 år muligheden for at deltage den lokale svømmeklubs tilbud om en aktiv sommer.

Det er vigtigt for Dansk Svømmeunion at have sponsorer med ind over arrangementet, men man arbejder hvert år på, at der er tale om produkter, som kan komme deltagerne til gavn, når hver deltager modtager en såkaldt goodie bag.