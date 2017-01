686 tog gåtur trods varsel om regn

I dagene op til nytårsdag meldte meteorologerne om regn over Stevns. Og da dagen oprandt, så faldt støvregnen også ganske rigtigt på halvøen hen over formiddagen. Men da klokken passerede 12, hvor Hjerteforeningens Motionsklub som vanligt tilbød alle at indlede det nye år med en frisk gåtur, så standsede det med at støvregne. Desuden var der ikke en vind, der rørte sig, så faktisk var forholdene optimale til arrangementet i Gjorslev Bøgeskov, som er landets største march på denne dag. Eller rettere: nytårsgåtur, som arrangørerne på Stevns har døbt den om til, for det med at marchere i ordets egentlige betydning er der ikke så mange, der bruger turen til.

- Vejrudsigten og den omstændighed, at det regnede, da beslutningen om at tage i skoven skulle tages, har givet fået nogle til at blive væk i år. Derfor er vi faktisk ganske godt tilfredse med, at der trods alt mødte så mange op, som der gjorde, sagde Nicolai Porslund, der er formand for Hjerteforeningens Motionsklub, da DAGBLADET's repræsentant i gåturen talte med ham umiddelbart efter at have bevæget sig igennem skovens afmærkede stier.