Igen i år kommer der stort rykind på havnen i Rødvig til Stevns Jernmand - men ikke så mange som sidste år. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

480 er klar til start i Stevns Jernmand på søndag

Stevns - 23. juni 2017 kl. 06:27 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns Jernmand er for fjerde år i træk en stor begivenhed på hele havneområdet i Rødvig. På søndag 25. juni er deltagerantallet ligeligt fordelt med deltagere på den korte distance og den lange distance.

I alt 480 deltager.

Den korte rute svarer til en kvart ironman bestående af 950 meter svømning fra Rødvig Strand efterfulgt af 45 kilometer cykling på de sydstevnske landeveje, mens løberuten på 10,5 kilometer, og den er henlagt til det smukke område ved Boesdal og på Trampestien og med mål på Rødvig Havn.

Deltagerne på den lange distance skal gennemføre samme strækning - blot to gange.

- Stevns Jernmand blev sidste år rost meget af deltagerne og af dommerne fra Danmarks Triathlon Forbund, som fandt stævnet meget velarrangeret. For første gang oplever vi dog en tilbagegang i deltagerantallet, hvilket skyldes, at stadig flere klubber tilbyder stævner. I denne korte sæson har der desuden allerede været afviklet to internationale mesterskaber i Danmark, som ligeledes har trukket mange deltagere, siger Torben Karlshøj, der er stævneleder for Køge Triathlon Team.

Stævneudvalget bag Stevns Jernmand vil igen i år gøre sit yderste for at skabe de bedste rammer for deltagerne, som kommer fra hele landet. Desuden er der nogle få udenlandske gæster.

- Med den smukke natur på Stevns er det den allerbedste »legeplads« for ivrige triatleter, som ønsker at præstere optimalt på dagen, lyder det fra stævnelederen

Over 100 hjælpere fra Køge Triathlon team og lokale klubber i Rødvig vil gøre deres yderste for at give deltagerne en god oplevelse i Rødvig og omegn.

- Vi håber på godt vejr og en masse tilskuere, som vil følge deltagerne på søndag, siger Torben Karlshøj.

Svømmestarten vil lyde klokken 11.

Allerede lørdag er havnepladsen ved fiskerihavnen spærret for parkering, og søndag skal man være opmærksom på, at det ikke er muligt at runde havneområdet i perioden, hvor konkurrencen afvikles. Bilen skal parkeres uden for dette område på søndag, og man skal som trafikant i Rødvig-området være opmærksom på, at der vil være hurtigkørende cykler på vejene