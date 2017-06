Se billedserie Ranes Banke rejser sig med sine 42 meter højt op over landskabet. På toppen står en bænk, hvor Birgit ofte lader tankerne flyve og samler inspiration til sine kunstværker.

25 år med finurlige figurer fra Kratgården

Stevns - 16. juni 2017 kl. 06:16 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var på Valdemarsdag i 1992 - i går for 25 år siden - at Birgit Larsen første gang bød velkommen indenfor i den ombyggede kostald på Kratgården. Her åbnede hun sit galleri og fik dermed meget bedre plads end oppe på førstesalen i stuehuset, hvor hendes keramiske figurer fyldte mere og mere på bekostning af familiens privatliv.

Siden er galleriet blevet lidt af en lokal kulturinstitution, som det ligger der lidt nord for Store Tårnby for enden af Kratvej og ved foden af Ranes Banke, der med sine 42 meter er én af de højeste bjergtoppe på Østsjælland.

Det er her, at turistbusserne inde fra København ruller ind, og pensionister og andet godtfolk strømmer ind i galleriet, hvor der er plads til at drikke kaffe og se på kunst. Og Birgit er ikke smålig, for nok kan sagtens lave kaffen og servere hjemmebagt brød til, men det er helt i orden, hvis gæsterne hellere selv vil tage termokaffen med. For de køber ofte hendes kunstfærdige og finurlige fine keramiske værker med hjem.

25 år er gået på galleriet, og det skal fejres med at holde åbent hus for stedets mange venner. Men for Birgit har det ikke været nogen selvfølge, at der overhovedet blev noget at fejre.

Det har været en svær tid på Kratgården. Tabet af en elsket datter kommer man sig aldrig over, men Birgit har lært at leve med skæbnen. Også sin egen skæbne, som de senere år har budt på alvorlig sygdom og langvarig behandling. Men efter sin 75 års-fødselsdag i vinter er det gået fremad, og i dag har hun det godt igen med hårpragten tilbage.

- Man skal glæde sig over at være i live og fejre de lyse stunder. At have haft galleriet har været en gave for mig - det har holdt mig oppe i den svære tid. Ofte har følelserne fået frit løb, mens jeg formede mine keramiske figurer, og når folk kommer for at se det færdige produkt, ved jeg, at det er det hele værd, siger Birgit.

Kratgårdens Galleri ligger på Kratvej 12 nord for Store Tårnby. I anledning af jubilæet er der åbent hus på lørdag 17. juni kl. 14-17.

