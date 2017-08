20 år i forstanderstolen på Stevns

- Ja, sådan lød præsentationen altid dengang: forstanderpar. Sådan var det bare. Min kone er sygeplejerske og har altid haft et job ved siden af. Men der er ingen tvivl om, at skolen her alligevel har været en stor del af hele vores families liv. Vi har boet her og levet her som en familie, og det kan ikke undgås at skolen og privatlivet på ét eller andet plan smelter sammen, siger Carlo Mathiasen til DAGBLADET.