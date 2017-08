19-årige Philip fra Hårlev blev mestermurer

- Jeg kan godt lide den her udfordring, og jeg synes, at det giver lidt ekstra, at det er med publikum på, forklarer han, og giver fuld opbakning til måden skolemesterskaberne er blevet afviklet på i bestræbelserne på at få skabt mere opmærksomhed om erhvervsuddannelserne. Jeg tror, at det er sådan noget her der skal til. Vi skal ud og vise fagene frem, vise at det også handler om faglighed og sans for detaljer, siger den unge Philip Skovgaard Gevad om udfordringen, som han klarede så flot ved at vinde inden for sit felt.