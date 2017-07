Se billedserie Hele uge 30 er der Borderland 2017-festival i Boesdal. Det har allerede affødt flere klager. Musikken har kunnet kan høres flere kilometer væk om aftenen og natten. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: 1800 festivalgæster har indtaget Boesdal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

1800 festivalgæster har indtaget Boesdal

Stevns - 28. juli 2017 kl. 13:40 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er i denne uge ikke muligt opholde sig i det normalt offentligt tilgængelige areal, som det nedlagte kalkbrud i Boesdal, udgør. 1800 festivaldeltagere fra festivalen Borderland 2017 har indtaget området med campinggear og festivaltelte hele uge 30 frem til på søndag.

Festivalen er totalt udsolgt, og 1800 er rigtigt mange mennesker, som står for et imponerende opbud af alskens aktiviteter i »grænselandet«. Det oplyser arrangørerne på Facebook-siden for dette års event.

DAGBLADET tog tidligt torsdag aften en tur ned for at få en snak med arrangørerne, efter der natten til torsdag var klaget over musikstøj fra området til politiet.

Torsdag aften bad en kvinde dog ret hurtigt avisens udsendte om at forlade området, da jeg intet armbånd besad. Hun henviste mig til at benytte trampestien ud. Da jeg gav mig tilkende og bad om at tale med én af de ansvarlige for festivalen, lød svaret, at der ikke er nogen faste ansvarlige, så det kunne jeg ikke umiddelbart komme til.

Med andre ord. Det er en lukket fest, som man ikke ønsker offentlighed omkring.

Boesdal Kalkbrud er i lokalplanen for området udlagt til kulturelle og rekreative formål, hvorfor der igen i år er flere festivaler og events, der gør brug af bruddet i løbet af sommerhalvåret. Når festivalgæsterne og »arrangørerne« forlader området på søndag, så kommer eksempelvis cirkus Baldoni og indtager Boesdal. Til forskel fra den nuværende festival, så er cirkus en begivenhed, hvor lokalsamfundet også kan deltage.

Læs mere i DAGBLADET Stevns fredag