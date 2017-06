180 husstande ser frem til hurtigt internet

- Vi er så taknemmelige for den gruppe af frivillige, der i løbet af kun seks uger i februar og marts måned fik cirka 80 procent af husstandene i området med på ideen. Det er så vigtigt, at vi står sammen her ude på Klinten. Vi er jo til for at hjælpe hinanden, udtaler Anita Pedersen, der er ny formand for Højerup Borgerforening.