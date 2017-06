Se billedserie Vejret var med DGI Storstrømmen, da det årlige sommerstævne blev afviklet på Gymnastikefterskolen Stevns. Over 700 betalende tilskuere og 1000 gymnaster fordelt på 38 hold var en tur forbi. Foto: Erik Nielsen

1700 var til gymnastik på Stevns

Stevns - 12. juni 2017 kl. 14:18 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I rigtig mange år lagde Bøgeskoven græs og skov til de flotte gymnastikopvisninger, som DGI Storstrømmen arrangerer hver sommer. Men i de senere år har DGI Storstrømmen og Gymnastikefterskolen Stevns med stor succes flyttet arrangementet til udearealerne på skolen - og i år deltog 37 hold og knap 1000 gymnaster demonstrerede deres kunnen under en strålende sol i lørdags.

Ud over dette så registrerede DGI over 700 betalende tilskuere under stævnet som startede klokken 9.15 og sluttede klokken 19.

Sommerstævnet på Stevns er stadig et tilløbsstykke for gymnastikentusiaster fra hele regionen, som faktisk tiltrækker hold helt fra Rudbjerg GF ved Nakskov. Den store opbakning glæder DGI Storstrømmens gymnastikformand, som også er stævneleder for Sommerstævnet på Stevns:

- Vi havde i år hold på venteliste, der ikke kunne komme med, da vi ellers skulle bevæge os ud i et maratonprogram, hvor hele aftenen også blev inddraget. Vi glæder os over, at så mange vil være med. Ikke mindst netop i år, hvor Sommerstævnet jo er en glimrende generalprøve forud for DGI's Landsstævne, som afvikles i Aalborg i slutningen af juni og starten af juli måned, lyder det fra stævneleder Diana Meyer Hansen.

