Kjeld Hansen, journalist og forfatter bosat på Stevns - udgiver en debatbog med 13 udvalgte debatindlæg om dansk landbrugspolitik. Foto: Mikael Borre

Send til din ven. X Artiklen: 13 partsindlæg om dansk landbrug Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

13 partsindlæg om dansk landbrug

Stevns - 01. september 2016 kl. 14:03 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kjeld Hansen har gennem årene høstet megen ros for sine store, prisbelønnede bogværker om forandringerne i Danmarks natur. Serien om Det tabte land står i dag som et vigtigt bidrag til den moderne danmarkshistorie om, hvordan naturen tabte kampen til landbruget op gennem flere århundreder - og ikke mindst hvordan ambitiøse naturgenopretningsprojekter forsøger at gøre skaden god igen.

De fine anmeldelser af Kjeld Hansens veldokumenterede mission har slået hans navn fast som Naturens Forfatter, og hans nidkære detaljerigdom sammenholdt med en flydende pen har skabt en bevidsthed om, at effektiviseringen af landbruget historisk set har haft en pris for naturen.

Men Kjeld Hansen er også kendt som en flittig debattør og en polemisk skribent. Ofte ses hans debatindlæg i såvel landsdækkende aviser som i Sjællandske Mediers spalter. Som regel sker det med skarpe synspunkter om dansk landbrugs ledelse, som efter hans opfattelse ensidigt varetager snævre økonomiske interesser på bekostning af naturen og det store flertal af borgere.

Kjeld Hansen har nu samlet 13 af sine skarpeste indlæg de seneste syv år i en lille, letlæst bog. Den har fået den romantiske og - må man antage - selvironiske titel: Fra mark og stald og udgivet på forfatterens eget forlag: Bæredygtighed.

Den lokalt bosatte forfatter kalder selv sin bog for »13 uønskede reportager fra et landbrug på kanten«. Han går i rette med erhvervets »afmagt og manglende evner til at udstikke en ny kurs, der kunne skabe fremgang og velfærd for både landmænd og landdistrikter«. Og han beskriver, hvordan lobbyister fra landbrugets organisationer lykkes med at ændre lovgivningen, bl.a. eksemplificeret gennem »det uskønne svindelnummer med landbrugspakken«, der ganske vist kostede ministeren jobbet, men alligevel blev stemt igennem af et politisk flertal i Folketinget.

Kjeld Hansen dokumenterer systematisk de metoder, som hans modpart bruger for at fremme landbrugets interesser. Hans journalistiske metode er en bevidst blanding af politisk reportage og personlige kommentarer. Men landbruget kommer ikke til orde i bogen, så bogens artikler er derfor uden for diskussion forfatterens egne partsindlæg i en ophedet debat. Det er en nødvendig forudsætning at forholde sig til, når man læser Kjeld Hansens i øvrigt velskrevne bog.

Kjeld Hansen: »Fra mark og stald. Uønskede reportager fra et landbrug på kanten«. 96 sider, hæftet. Udkommer 1. september på Forlaget Bæredygtighed. Pris: 80 kroner plus forsendelse 30 kroner. Indbetalt 110 kroner på konto 8401-1024167, så sendes bogen med posten.