12 partier stiller op til valget

Ved det kommende valg 21. november tegner det øjeblikket til, at stevnsboerne får rekordmange partier og lister at vælge mellem. På nuværende tidspunkt har 12 partier meddelt, at de agter at stille op - og så har vi stadig til gode at høre, hvad løsgænger Bjarne Østergård Rasmussens politiske fremtidsplaner er. Hvis man teoretisk forestiller sig, at alle partier kom ind, ville de således få lige over halvandet mandat i gennemsnit hver.