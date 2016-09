Zorniger søger stadig efter Brøndbys reelle niveau

Det er endnu for tidligt at sige, hvad Brøndby-holdets niveau er, mener Alexander Zorniger.

Søndag skal Brøndby på besøg hos AaB i ottende runde af Alka Superligaen, og holdet fra Vestegnen skal forsøge at ramme det niveau, som man viste inden landsholdspausen.

Zorniger kender dog ikke selv holdets egentlige niveau.

- Vi bruger stadig meget energi i kampene på at lykkes med de basale ting i vores spillestil, så derfor er det for tidligt at sige, hvor vores reelle niveau er, siger tyskeren til klubbens hjemmeside.

- Men i den korte tid jeg har været her og lært spillerne at kende, så er jeg indtil videre tilfreds med, hvad jeg har set.

- Vi skal blive ved med at bygge på, og derfor glæder det mig, at spillerne hver dag møder ind til træning villige til at lære og turde lave fejl, tilføjer træneren.

Brøndby er med 23 mål i syv kampe det mest scorende hold i Superligaen. Blandt andet blev AGF snittet i stykker med 7-0 - endda i Aarhus på en normalt for Brøndby svær udebane.

Derfor skræmmer turen til Aalborg heller ikke Alexander Zorniger.

- Jeg har selvfølgelig fået fortalt, at vi tidligere har haft det svært i Aalborg, men det interesserer mig ikke. Vi er et nyt hold med en ny spillestil, og vi tror på os selv, siger han.

- Før AGF-kampen talte folk også om, at vi havde haft det svært mod AGF i Aarhus, men der leverede vi et fint resultat. Vi er kun fokuserede på at spille vores eget spil og ikke på historiebøgerne.

Kampens sparkes i gang søndag klokken 18.