Zlatan er tilbage hos United i Rooneys gamle trøje

Det er ikke for sjov, at Ibrahimovic vender tilbage i den røde trøje, fortæller han.

- Jeg er tilbage for at afslutte det, jeg begyndte. Det var altid min og klubbens hensigt, at jeg skulle blive.

- Jeg kan ikke vente med at komme ud på banen på Old Trafford igen, men jeg ved også, at jeg må bruge tiden, som skal til for at blive klar, siger Ibrahimovic.

- Jeg har arbejdet hårdt og kommer til at fortsætte med det for at sørge for, at jeg er i bedst mulig form, når jeg spiller igen, siger han.

Ibrahimovic kom til Manchester United fra franske Paris Saint-Germain for lidt over et år siden.

Angriberen blev med 28 mål i 46 kampe i alle turneringer topscorer for englænderne i sidste sæson, selv om han blev langtidsskadet i april.

United valgte på grund af skaden i første omgang ikke at forlænge aftalen med Ibrahimovic, der derfor har været uden klub i de seneste måneder.

Den 35-årige svensker kunne have valgt at finde sig en anden klub, men han har trænet i United under sin genoptræning og hele tiden satset på et comeback på Manchester-mandskabet.

United-manager José Mourinho glæder sig til at have Ibrahimovic tilbage på holdet.

- Vi er henrykte over, at Zlatan er på vej til at blive frisk, og vi er glade for at have hans ambitioner og erfaring tilbage hos os.

- Efter hans bidrag i sidste sæson fortjener han vores tillid, og vi kommer til at være tålmodige, før vi bruger ham på banen.

- Jeg er ikke i tvivl om, at han bliver vigtig for os i anden halvdel af sæsonen, siger Mourinho.

Det forventes, at Ibrahimovic er fit igen i december.