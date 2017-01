Zimling vil kæmpe for startplads i Mainz efter knæskade

Nu håber 31-årige Niki Zimling, at han kan få gang i karrieren igen, efter at han har været knæskadet.

- Efteråret handlede bare om at få bygget fysikken op og få kommet sig helt over skaden. Det gik godt, og det var fantastisk, at jeg nåede at få spilletid i nogle kampe, siger Mainz-spilleren til bold.dk.

- Jeg har holdt fysikken ved lige hen over jul og nytår, og formen er helt i top. Den fysiske test, jeg lige har haft, er den bedste, jeg har haft i mange år.

Niki Zimling var sidste forår udlejet fra Mainz i Bundesligaen til FSV Frankfurt i den næstbedste tyske række, men han blev hurtigt knæskadet.

Midtbanespilleren, der har været på banen 24 gange for Danmarks A-landshold, regner med, at han ikke bliver udlejet i foråret.

Hans kontrakt med Mainz udløber til sommer, og han håber at få spilletid i den tyske klub.

- Jeg håber da, at jeg når at bygge så meget på, at jeg bliver aktuel for førsteholdet.

- Kroppen har det godt, og jeg træner fuldt med, men det kræver nok, at jeg får nogle stabile og gode kampe på andetholdet, så jeg kan komme tilbage på førsteholdet.

- Men det er målet, og jeg regner helt bestemt med at blive i Mainz, siger Niki Zimling.