Zidanes tophold nær pokalexit: Mit humør er i top

Der er ikke langt fra succes til fiasko i topfodbold.

Det er Real Madrid et godt bevis på. For to uger siden satte cheftræner Zinedine Zidanes mandskab en rekord, da det lykkedes at gå igennem 40 kampe uden et eneste nederlag.

Siden har Real Madrid tabt to gange og har en svær opgave foran sig i pokalturneringen Copa del Rey.