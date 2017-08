Zidane ser sultent Real Madrid-mandskab æde Barcelona

- Vi spillede en meget god kamp i aften. Specielt første halvleg var spektakulær, siger træner Zinedine Zidane til nyhedsbureauet AFP efter opgøret.

Real Madrid lod stjerner som Gareth Bale, Isco og Casemiro starte på bænken, mens Cristiano Ronaldo sad uden for med karantæne, efter at have skubbet dommeren i det første opgør.

- Vores hold viser, at det har en sult efter at vinde, og det viser vi hver gang, vi spiller. Vi skal forsøge at fortsætte som dette. At starte sæsonen sådan her er godt, men vi ved, at en lang sæson kun lige er begyndt, siger Zinedine Zidane.

På Barcelona-mandskabet har de omvendt fået en del at tænke over inden sæsonstarten i La Liga i weekenden.

Holdets styrmand i forsvaret, Gerard Pique, er godt klar over, at favoritrollen nu ligger i Madrid.

- Vi oplever ikke vores bedste øjeblik, hverken som hold eller som klub. Det er første gang, at vi har følt, at Real Madrid er os overlegen, siger han til nyhedsbureauet Reuters.

Asensio og Benzema scorede målene for Real Madrid.

Holdet startede sæsonen med at slå Manchester United i den europæiske Super Cup.