Zidane kalder mesterskab for det største i karrieren

Derfor var det store ord for den franske træner, da han skulle beskrive Real Madrids 33. mesterskab, der blev sikret med en 2-0 sejr over Malaga i sidste spillerunde.

- Det er klart den største dag i min professionelle liv, siger mestertræneren efter klubbens første mesterskab i fem år.

- Lige nu har jeg lyst til at rejse mig og danse, siger Zidane.

Zinedine Zidane opnåede som spiller at vinde både EM, VM og Champions League, men siger, at det at være træner for et hold gør sejren større.

- Som træner i Real Madrid så ved du, hvad forventningerne er. Jeg har prøvet det som spiller, og det er derfor, jeg kan sige, at dette er den gladeste dag i mit professionelle liv, for det at være træner ændrer alt, siger Zidane.

De nærmeste forfølgere fra Barcelona gjorde, hvad de skulle søndag aften, da de slog Eibar med 4-2. Atlético Madrid bliver nummer tre i La Liga.

Real Madrids sæson er dog ikke slut endnu. Holdet har også kvalificeret sig til Champions League-finalen, hvor de skal møde Juventus.