Zidane hylder sultne spillere efter sejr i Super Cuppen

- Nøglen til at vinde kampen var to ting, som vi gjorde rigtigt. Vi holdt fast i bolden og kontrollerede kampen, og så udnyttede vi vores chancer på det rigtige tidspunkt, siger han til nyhedsbureauet AP.

- Anden halvleg var ikke god, men første halvleg var spektakulær. Vi har talentfulde spillere, der vil vinde alle kampe. Det er sådan, at vi vil udvikle vores spillere, siger Zidane.

Efter pausen gjorde spanske Isco det til 2-0 inden Manchester Uniteds nyindkøb i angrebet, Romelu Lukaku, reducerede til 1-2.

José Mourinho var godt tilfreds med sit mandskab til trods for, at han for tredje gang ud af tre mulige tabte en finale i Super Cuppen.

- Vi spillede mod et hold fyldt af fantastiske spillere, men formåede at udfordre dem til det sidste. Vi gav dem god modstand og har god grund til at gå herfra med optimisme og stolthed, siger han til nyhedsbureauet Reuters.

Inden opgøret i Skopje havde Mourinho fortalt, at man var interesseret i at hente Real Madrids Gareth Bale. Men efter kampen, hvor Bale startede inde, erkendte portugiseren over for britiske BT Sport, at det ikke længere er realistisk.