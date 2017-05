Zidane hylder Ronaldos evner til at være afgørende

Efter en lidt jævn sæson efter Cristiano Ronaldos standarder har den portugisiske stjerne for alvor fundet formen i den afgørende fase af sæsonen.

Ronaldo scorede to mål i 4-1-sejren over et skadesplaget Sevilla-mandskab, og især den flotte scoring til 3-1 var vigtig, da Real Madrid faktisk var hårdt presset efter en skidt indsats.

Real Madrid-træner Zinedine Zidane var heller ikke sen til at rose sin stjernespiller efter kampen.

- Mere end målet (til 3-1, red.) handler det om, hvad han præsterer lige nu. Han leverer hver gang i de afgørende momenter, siger Zidane ifølge AFP.

Hjemmeholdet kom foran på et kontroversielt mål, da forsvarsspilleren Nacho hurtigt sparkede et frispark i kassen, mens Sevilla-spillerne gjorde klar til at sætte en mur op.

Sejren holder Real Madrid a point med FC Barcelona i toppen, og madrilenerne har en klar fordel med to kampe tilbage mod Barcelonas ene.

Det betyder dog også, at holdet skal spille to kampe på fem dage i denne uge. Onsdag venter den udsatte udekamp mod Celta Vigo, inden holdet slutter af i Malaga søndag.

Fire point vil gøre Real Madrid til mester, og Zidane melder sit mandskab i optimal form.

- Det gode er, at vi slutter sæsonen med god fysik, og vi ved, at alt er på spil i disse afgørende kampe, siger Zidane.

- Dette hold har mange ressourcer, og det, jeg godt kan lide, er, at det også har personlighed. Når det er svært, så ved vi, hvordan vi skal vende det.

Zidane har i flere kampe i anden halvdel af ligasæsonen stillet med næsten rene reservehold, men hver gang har det alligevel kastet sejre af sig.

Søndagens kampe i Primera Division betød desuden, at de tre nedrykkere er på plads.

Trods en 1-0-sejr ude over Eibar bliver det Sporting Gijón, der følger Osasuna og Granada ned i næstbedste række, da Deportivo La Coruña hentede et overraskende point i Villarreal.