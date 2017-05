Zidane har Juventus i hjertet: Vi er ikke favoritter

Her mødte der Real Madrid et stormløb fra lokalrivalerne Atlético Madrid som efter 16 minutter var foran 2-0 i klubbernes andet semifinalemøde i Champions League.

Dermed var Reals 3-0-føring fra det første opgør pludselig under pres, men en scoring af Isco sikrede et 1-2-nederlag og en samlet 4-2-sejr til Real.

Dermed venter Juventus i finalen i Cardiff 3. maj, og det bliver et hjerteligt gensyn for Zidane, der spillede for den italienske storklub fra 1996 til 2001.

- Jeg blev en mand og en bedre spiller i Juve (Juventus, red.). Det er en fantastisk klub. Det bliver specielt at møde dem i finalen, for jeg har stadig Juventus i mit hjerte.

- Det bliver en vidunderlig finale. Vi har haft et ensartet forløb, og begge klubber fortjener at være i finalen. Nu er der tid til at forberede os, men på søndag har vi allerede en vigtig kamp i ligaen, siger Zinedine Zidane ifølge Mediaset Premium.

Real Madrid kæmper om det spanske mesterskab i øjeblikket, men herefter rettes fokus på at genvinde Champions League-titlen.

Sker det, vil Real Madrid skrive historie, da det ikke er sket for noget hold i den periode, hvor turneringen har heddet Champions League.

Zinedine Zidane tager dog ikke favoritværdigheden på sig inden mødet med Juventus.

- Real Madrid er absolut ikke favoritter. Det er meget svært at score mod dette Juventus-hold, men forsvaret er ikke deres eneste styrke. De har fantastiske spillere i angrebet også, siger Zidane.

Han roser dog samtidig sit eget hold og sine egne spillere for at sikre endnu en europæisk finaleplads til Real Madrid.

- Jeg har et hold af stærke spillere, og alt hvad vi har præsteret er takket være dem, siger Zidane.