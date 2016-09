Zidane er tryg ved fremtiden trods transferkarantæne

Træner Zinedine Zidane mener, at Real Madrids trup er god nok til at klare sig igennem de kommende to-tre år.

Det er dog ikke noget, træner Zinedine Zidane ligger søvnløs over. Franskmanden tror nemlig på, at Real Madrids trup er fremtidssikret.

En transferkarantæne fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) betyder, at den spanske storklub Real Madrid ikke må hente spillere i de to næste transfervinduer.

- Jeg tror ikke, karantænen får nogen betydning, for jeg er meget tilfreds med det hold, jeg har.

- Jeg har en stor trup. Jeg er glad for spillerne, og de er glade for mig. Det er ikke noget problem, hvis vi skal have det samme hold i to-tre år, siger Zinedine Zidane ifølge Reuters.

Real Madrid og Atlético Madrid blev i januar idømt transferkarantæne af Fifa for at have forbrudt sig mod reglerne om handel med unge spillere.

Transferforbuddet blev dog midlertidigt suspenderet, da begge klubber appellerede afgørelsen. Torsdag meddelte Fifa så, at appellen er blevet afvist.

Begge klubber har anket Fifas afgørelse til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Real Madrid kan dog glæde sig over, at verdensstjernen Cristiano Ronaldo igen er klar til kamp. Han er i truppen til lørdagens hjemmekamp mod Osasuna.

Portugiseren blev skadet i EM-finalen mod Frankrig og måtte se størstedelen af kampen fra sidelinjen.

Nu er han klar til comeback, men Zidane vil ikke afsløre, om det bliver til en plads i startopstillingen.

- Der er gået 60 dage, siden han sidst spillede en kamp, så vi skal give ham tid, siger Real Madrid-træneren.