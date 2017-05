Zidane er færdig med at rotere: Ronaldo spiller resten

Real Madrid kommer til at stille i stærkeste opstilling i resten af sæsonen i jagten på at vinde det spanske mesterskab samt Champions League.

Blandt andet Cristiano Ronaldo har siddet udenfor i de seneste fire udekampe i den spanske liga.

- Han vil være i truppen til de to sidste ligakampe, siger Zidane med henvisning til udekampene mod Celta Vigo og Malaga.

Mens Real Madrid mangler at spille to ligakampe onsdag og søndag, skal Barcelona kun spille én mere, søndag hjemme mod Eibar.

Da man må formode, at Barcelona vinder den kamp, skal Real Madrid bruge mindst fire point for at blive mester, da Barcelona er bedst indbyrdes i tilfælde af pointlighed.

- Vi føler os ikke som mestre endnu, vi må fortsætte med at spille til det sidste. Vi har ikke vundet noget endnu, så vi vil ikke slappe af, siger Zidane.

I første omgang gælder det Celta Vigo, der tæller danskerne Daniel Wass, Pione Sisto og Andrew Hjulsager. Klubben har dog ikke det store at spille for ud over prestigen.

- Det er et godt hold, så det bliver en svær kamp. Jeg forventer, at Celta spiller, som de plejer. De vil gøre alt for at spille deres spil, forventer den franske Real Madrid-træner.

Real Madrid runder sæsonen af 3. juni i Champions League-finalen mod Juventus.