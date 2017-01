Zidane efter en Real-dukkert mere: Jeg er ikke bekymret

Real Madrid har tabt to kampe i træk efter 40 kampe uden nederlag, men det ryster ikke Real Madrid-træneren.

Nederlaget i første kvartfinaleopgør i Copa del Rey mod Celta Vigo afskrækker dog ikke Real Madrid-træner Zinedine Zidane, der for kort tid siden solede sig i rekorden med 40 kampe i træk uden nederlag.

Dermed har Real Madrid tabte to kampe i træk efter nederlaget i ligaen senest til Sevilla.

- Jeg er ikke bekymret. Det er ikke et godt øjeblik for os med to nederlag i træk, men vi kan overkomme dette. Vi har stadig en returkamp.

- Det er ikke til vores fordel at tabe 1-2, men vi ved, at vi kan tage derop og ændre det, siger Zinedine Zidane.

Han kunne se sit hold komme bagud, da Iago Aspas afsluttede et fornemt Celta-angreb efter lidt over en time.

Marcelo udlignede med en helflugter kort efter, men minuttet senere udligningen bragte Jonny gæsterne afgørende foran 2-1.

Sejren kom ikke bag på Celta Vigos cheftræner, Eduardo Berizzo.

- Ingen af mit holds sejre overrasker mig, men det er en stor sejr at tage til sådan et sted og møde det bedste hold i verden. Men vi troede på, at vi kunne gøre det.

- Vi er glade for sejren, men det forpligter os til at spille endnu bedre i Vigo, for vi møder en brillant modstander, og det bliver den hårdeste fodboldtest, siger Berizzo.

Han havde Daniel Wass med fra kampens begyndelsen og frem til det 88. minut, hvor den hårdtarbejdende dansker lod sig udskifte.

Minuttet forinden var Pione Sisto sendt på banen.