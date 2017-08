Zidane: Ronaldos karantæne er til at blive rasende over

Knap så tilfredsstillende var det, at Cristiano Ronaldo blev udvist og siden blev idømt fem karantænedage efter at have skubbet dommeren i ryggen i utilfredshed over kendelsen.

Real Madrid fik et flot udlæg på den nye sæson med Super Cup-sejren på 3-1 ude over FC Barcelona.

Træner Zinedine Zidane er utilfreds med dommen, hvor den ene karantænedag er givet for selve udvisningen og de sidste fire for at skubbe dommeren, fordi det andet gule kort var af den tvivlsomme slags for film.

- Vi er irriterede. Når du kigger på, hvad der skete, og at Cristiano nu er ude i fem kampe. Det er til at blive rasende over, siger Zinedine Zidane.

Real Madrid har appelleret kendelsen og gør sig i det mindste håb om, at karantænelængden bliver reduceret fra fem til fire dage.

Appeludvalget vil komme frem til en beslutning inden onsdag aften, når Barcelona gæster Madrid til returkampen i Super Cuppen.

- Jeg håber, at appeludvalget ser positivt på det. Cristiano er irriteret, fordi han vil spille. Når han ikke spiller, er han ikke glad, lyder det fra Zidane.

Hvis karantænen står ved magt, går Ronaldo ud over Super Cuppen onsdag glip af ligakampene mod Deportivo, Levante, Valencia og Real Sociedad.