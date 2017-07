Zanka: Jeg skal prøves af i verdens største liga

- Jeg ser frem til at prøve mig af i verdens største liga for en spændende klub, der virkelig er på vej frem.

- Det glæder jeg mig til at blive en del af, selv om jeg kommer til at savne København og alle de mennesker, der er med til at gøre FCK til en helt speciel klub, siger Zanka til FCK's hjemmeside.

Han er tidligere skiftet fra FCK til hollandske PSV Eindhoven. Men skiftet til Holland blev ikke nogen succes, så han vendte tilbage til FCK.

Zanka er i alt noteret for 275 FCK-kampe. Det er blevet til fem danske mesterskaber, fem pokaltitler og to gange Champions League-gruppespil for Zanka i FCK.

- FCK er min klub, og det vil det altid være. Jeg har nydt at være en del af klubben og holdet hver eneste dag her.

- Det har været vigtigt for mig, at både klubben og jeg kunne være tilfredse, når jeg skulle afsted igen, og det er vi kommet i mål med.

- Jeg skylder en tak til alle mine holdkammerater, trænerteamet, folkene omkring holdet og ikke mindst fansene for, at jeg nu står med den her mulighed, som jeg føler mig stærkt rustet til, siger Zanka.

Skiftet kommer ikke som et chok. Det har længe været en aftale mellem Zanka og FCK, at han skulle sendes til udlandet denne sommer.

Og de seneste dage har flere medier sendt Zanka til Huddersfield, som efter oprykningen har oprustet gevaldigt.

Blandt andre er den danske landsholdsmålmand Jonas Lössl hentet på en lejeaftale fra Mainz 05 i Tyskland.

Zanka bliver den tredje dansker i Huddersfields trup. Midtbanespilleren Philip Billing var i sidste sæson med til at sikre Huddersfield oprykningen til Englands bedste række.

FCK-manager Ståle Solbakken melder Zanka klar til en af de helt store ligaer.

- Zanka har præsteret på et stabilt internationalt topniveau over lang tid, og han har ikke mindst i Champions League vist, at han er klar til en stor liga.

- Vi har været utroligt glade for at have ham i vores gruppe, og alle glæder sig over, at vi sammen er lykkedes med at få bygget Zanka op til det her niveau, siger Solbakken.

Zanka har underskrevet en treårig kontrakt med Huddersfield.