Yussuf Poulsen vil træne sig tilbage i startopstillingen

RB Leipzig-bomberen er optimistisk og håber, at han via gode træningspræstationer kan spille sig ind i startopstillingen til søndagens VM-kvalifikationskamp mod Armenien.

- Det var kun en træningskamp mod Liechtenstein, og det er på søndag, det er vigtigt at starte inde.

- Jeg har stadigvæk nogle træninger til at vise, at jeg skal spille. Vi må se, om Åge vil skifte ud på holdet. Hvis jeg sparker fire kasser ind til træning, selv om jeg spiller på b-holdet, så kan det godt være, at jeg bliver rykket op på det rigtige hold, siger Yussuf Poulsen.

Han medgiver, at det næppe gjorde muligheden for en startplads større, at hans tre angrebskolleger på landsholdet, Nicolai Jørgensen, Viktor Fischer og Andreas Cornelius, alle scorede i onsdagens 5-0-sejr.

- Det gør det nok ikke lettere for mig, men det er fedt for dem. Vi er et fællesskab på landsholdet, og vi glæder os over, når hinanden scorer.

- Vi skal nå et samlet mål, vi skal til VM. Så er det ikke vigtigt, om det er dem eller mig, som scorer målene, siger Yussuf Poulsen.

Han har scoret to mål i 14 kampe på landsholdet. Da han kom ind i onsdagens testkamp bidrog han med en assist til Jens Stryger Larsens 5-0-mål.