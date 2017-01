Ydmyge svenskere satser på 400 kilo forsvarsgranit

Svenskerne har respekt for Danmark, men håber at det flade forsvar med fire kæmper i midten kan holde stand.

Svenskerne er kommet til VM med et ungt mandskab, og selv om de to første kampe mod Bahrain og Argentina er endt med store sejre, nedtoner de blågule forventningerne før håndboldbraget i Paris.

Mens de danske OL-guldvindere har meldt klart ud, at kun førstepladsen i den indledende gruppe er noget værd, er der noget mere ydmyghed hos modstanderen mandag aften, Sverige.

- Vi har fået lidt selvtillid, men vi ved også, at der venter et af verdens bedste hold, hvis ikke det bedste. Vi må fokusere på de ting, vi skal lære af kampen, og se hvad vi kan gøre, siger målmanden Andreas Palicka.

Den tidligere Aalborg-keeper forventer dog en tæt kamp, der bliver afgjort i defensiven. Og netop i forsvarsspillet finder man den markante forskel på to hold, der ellers spiller ret ens håndbold.

- Defensivt spiller vi lidt anderledes end Danmark. Vi står meget kompakt og satser meget på blokader. Danskerne spiller mere på at ramme modstanderne.

- Vi har vel omkring 400 kilo i det centrale forsvar. Det er ikke ligefrem de mindste spillere. Det er lidt gammeldags og traditionelt, men vi har samtidig en god aggressivitet, lyder det fra Palicka.

Gruppens topseedede mandskab, Qatar, ser ud til at være temmelig svækket i forhold til tidligere, og derfor ligner det skandinaviske derby en tidlig gruppefinale.

Det er ikke uvæsentligt at slutte øverst, fordi gruppens toer formentlig ramler ind i Frankrig allerede i kvartfinalen. Men den slags spekulationer bruger den svenske keeper ikke energi på.

- Hvis man er dansker, tænker man sådan. Det gør vi ikke. Vi kan også tabe de andre to kampe, vi har tilbage i gruppefasen. Vi må være ydmyge over for den opgave, vi har foran os.

- Danskerne spiller ligesom os med meget kontraspil. Men de er lidt længere fremme og har flere erfarne spillere.

- Det betyder ikke nødvendigvis, at de kommer til at vinde over os, men de er altså regerende olympiske mestre. Hvad kan man sige mere, siger Andreas Palicka.

Kampen mellem Danmark og Sverige begynder klokken 20.45.