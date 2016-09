Ydmyg US Open-vinder: Bliver aldrig en af de fire store

Det var Wawrinkas tredje grand slam-titel i karrieren, og han mangler nu kun at vinde Wimbledon for at have snuppet en titel i alle de fire største tennisturneringer.

Tidligere er det også blevet til triumfer ved Australian Open og French Open for Wawrinka.

Men Wawrinka vil ikke høre tale om, at han er på vej til at klemme sig ind blandt "The Big Four" (de fire store, red.).

Det kaldes kvartetten bestående af Djokovic, Roger Federer, Andy Murray og Rafael Nadal i tenniskredse.

- Jeg synes ikke, det er fair at placere mig samme sted som dem, siger Wawrinka til The Guardian.

- De fire har været med i toppen i mere end ti år. De har været i alle semifinaler i grand slam-turneringer, alle finaler, alle semifinaler i Masters 1000, alle finaler, lyder det fra schweizeren.

Og Wawrinka føler ikke, han nogensinde vil kunne havne i det selskab.

- De har vundet alt, og jeg synes bare ikke, det er fair. "The Big Four" forbliver "The Big Four", og sådan er det. Jeg er mig. Jeg har præsteret noget de seneste tre år, jeg aldrig havde regnet med.

- Jeg har vundet tre grand slam-turneringer, og det er mere end utroligt. Men jeg gider ikke at blive ved med at snakke om at blive en del af de fire store eller tæt på dem.

- "The Big Four" er en del af tennishistorien, og sådan vil det altid være, og jeg synes, det er fantastisk på den måde, siger Wawrinka.