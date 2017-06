Wozniackis overkvinde booker French Open-finaleplads

Her var lettiske Jelena Ostapenko oppe imod schweiziske Timea Bacsinszky på en dag, hvor begge spillere fejrede fødselsdag.

Ostapenko, der fyldte 20 år, kunne glæde sig mest, da hun fulgte op på sejren i kvartfinalen over Caroline Wozniacki ved at vinde opgøret 7-6 (7/4), 3-6, 6-3.

Letten er blot nummer 47 på verdensranglisten, og hun var useedet, da grand slamturneringen gik i gang, mens Timea Bacsinszky, der fyldte 28 år torsdag, var seedet som nummer 31.

Jelena Ostapenko møder i finalen enten Simona Halep eller Karolína Plísková, og Ostapenko er den første useedede spiller, der når kvindernes finale i turneringen siden 1983, hvor useedede Mima Jausovec tabte til Chris Evert.

Der blev givet godt med gaver fra begge spillere i opgøret, der bød på hele 16 servegennembrud kampen igennem, mens tiebreaken i første sæt indeholdt syv servegennembrud og blot fire point i egen serv.

Timea Bacsinszky lagde godt nok ud med at serve sig foran 1-0, og herefter brød hun den unge lette, der umiddelbart efter brød tilbage og udlignede i sin egen serv.

Undervejs i første sæt måtte schweizeren tilses for smerter, og det gav en pause på ti minutter og et højre lår, der blev tapet op.

To gange mere brød de to spillere hinanden, inden Ostapenko servede sættet hjem med 7-4 i tiebreaken.

I andet sæt var begge fødselarer stadig i gavehumør, og Ostapenko lagde ud med at tabe første parti i sin egen serv.

Hun fik dog udlignet til 1-1, da hun hurtigt brød tilbage, og så indfandt der sig lidt stabilitet frem til 3-3, inden Ostapenko tabte sin serv, og Bascinszky bragte sig foran 4-3.

Schweizeren virkede ovenpå, vandt nu sit serveparti og brød atter Ostapenko efterfølgende og tog andet sæt.

Bascinszky indledte tredje sæt med at blive brudt, men hun brød hurtigt tilbage og udlignede til 1-1 for blot at blive brudt igen umiddelbart efter.

Så lykkedes det med møje og besvær at holde et serveparti for Ostapenko, der bragte sig foran 3-1, men Bascinszky svarede igen, holdt sin serv og brød tilbage til 3-3.

Det var blot for at smide sit eget serveparti efterfølgende og komme bagud 3-4, og da Ostapenko holdt sin serv sluttede festen på grusset med et sidste servegennembrud og sejr til letten.