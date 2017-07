Wozniacki vil sende tung amerikaner på løbeture

Modstanderen er den 24.-seedede amerikaner, Coco Vandeweghe, der har vist fremragende spil hidtil i turneringen. Hun har endnu ikke afgivet sæt. I januar viste hun stort potentiale ved at nå semifinalen i Australian Open.

Efter fem tabte ottendedelsfinaler i Wimbledon får Caroline Wozniacki mandag en ny chance for at nå kvartfinalerne i den traditionsrige græsturnering.

Wozniacki har dog spottet svagheder hos den hårdtslående amerikaner.

- Det bliver ikke nogen nem kamp. Hun server godt og spiller aggressivt, men hun bevæger sig mindre godt, så jeg skal have hende ud at løbe, det er helt sikkert, siger Caroline Wozniacki.

Far og træner Piotr Wozniacki pointerer, at Caroline Wozniacki fra start skal finde et højt gear.

- Hun skal ikke tænke, at hun skal slå meget hårdt. Det handler mere om timing. Hun skal skifte retning, når hun får tid til det. Hun skal have modstanderen ud at løbe.

- Modstanderen vil gerne have overtaget i duellerne og bombarderer med hårde slag. Så Caroline skal finde de frie områder på banen, vurderer Piotr Wozniacki.

Det er tredje år i træk, at Coco Vandeweghe når frem til turneringens anden uge. Amerikaneren, der har herrernes Wimbledon-mester fra 1987, Pat Cash, som træner nævnes pludselig blandt favoritterne til at gå hele vejen.

Indbyrdes har hun dog ikke den bedste statistik mod danskeren, der har vundet begge hidtidige opgør. De blev spillet på hardcourt i Monterrey i foråret 2014 samt i Beijing sidste efterår.

Kampen er nummer to på programmet på bane 3 og kan ventes i gang omkring klokken 14 dansk tid.