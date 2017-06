Wozniacki vil gå i offensiven mod russisk veteran

Nu venter den erfarne russer Svetlana Kuznetsova, der har vundet French Open tilbage i 2009, og Wozniacki imødeser en meget svær kamp mod en spiller, der trives på grusunderlaget.

- Fordi hun glider godt på grus, passer hendes spil fint til dette underlag. Samtidig når hun mange bolde og har en aggressiv forhånd, siger Wozniacki ifølge BT efter sejren lørdag.

- Derfor behøver hun ikke at bruge sin baghånd lige så meget som på de andre underlag, vi spiller på.

Wozniacki stod langt tilbage på banen i store perioder af kampen mod Bellis, men respekten for især Kuznetsovas forhånd gør, at hun vil gøre alt for at undgå et lignende kampbillede.

- Jeg skal være aggressiv, serve godt og forsøge at diktere spillet, lyder det fra Wozniacki om mødet med den 31-årige russer.

Danskeren fører 7-6 i indbyrdes kampe mellem de to, men ingen af møderne har været på grus.