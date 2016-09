Caroline Wozniacki fortsatte de gode takter ved US Open med en sikker sejr over rumæneren Monica Niculescu.

Wozniacki udspiller rumæner med sjælden spillestil

Monica Niculescus slicede forhånd kunne ikke ryste Caroline Wozniacki ved US Open. Danskeren sejrede i to sæt.

Tennisspilleren Caroline Wozniacki er klar til fjerde runde ved grand slam-turneringen US Open efter en sejr på 6-3 og 6-1 over rumæneren Monica Niculescu.

Helt ukarakteristisk blandt spillerne i toptennis slår Niculescu primært en meget defensiv og slicet forhånd, mens hun slår sin tohåndsbaghånd med topspind. Det er et meget sjældent syn.

Det giver mange lange og langsomme dueller, så danskeren måtte slide for pointene.

- Det er sjovt, men det er også frustrerende, siger Wozniacki efter sejren ifølge AFP.

- Hun (Niculescu, red.) får dig til at føle, at du ikke kan spille tennis. Du må kæmpe dig igennem det. Det er ikke kønt, men du får god motion, da du er nødt til at løbe meget.

Efter en rusten start, hvor danskeren blev brudt blankt, fandt Wozniacki ind i en rytme og tog de næste fire partier, da hun fik læst rumænerens skæve spillestil.

Ved 4-2 i dansk favør havde Niculescu to breakbolde, men med enorm ro afværgede Wozniacki dem begge og bragte sig på 5-2 i stedet. Og køligheden fik danskeren brug for ved 5-3, da sættet skulle serves hjem.

Igen skaffede Niculescu sig to breakbolde, men igen blot for at se Wozniacki annullere dem begge. Herefter brugte danskeren fire sætbolde på at tage sættet med 6-3.

Niculescu virkede både en smule træt og modløs efter det tabte sæt, og med to servegennembrud bragte Wozniacki sig hurtigt på 3-0.

Et brud tilbage fra rumæneren rystede ikke den tidligere verdensetter, som straks efter brød Niculescus serv og lukkede kampen kort efter med sætsejr på 6-1.

I næste runde venter amerikaneren Madison Keys, der er seedet som nummer otte, eller Naomi Osaka fra Japan. De to møder hinanden senere fredag.