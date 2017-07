Wozniacki trods sejr: Stadig helst fri for bane 2

Her satte hun ord på sejren i to sæt over Pironkova. Den kom i hus på bane 2, hvor hun igennem karrieren har lagt krop til en række nederlag.

Den danske tennisstjerne var tilfreds med at overvinde komplekset, men det betyder ikke, at hun nu holder af banen.

- Jeg er glad for at vinde der, men det er ikke sådan, at jeg aldrig har vundet der før (slog Kimiko Date-Krumm i 2009, red.). Jeg synes bare, at græsset er anderledes end på alle andre baner på anlægget.

- Bolden hopper anderledes derinde. Det er som om, den hopper lidt højere, og nogle gange stopper den mere. Men det er et ret hyggeligt stadion, udtrykker Caroline Wozniacki efter fredagens træningsseance.

Lørdag skal hun i tredje runde møde esteren Anett Kontaveit, der rangerer som nummer 38 i verden.

Først senere fredag står det klart, hvor kampen skal spilles, og om Wozniacki endnu en gang må ind på bane 2.

- Jeg spiller, hvor de sætter mig til at spille, og bliver det bane 2 igen, så spiller jeg der, lyder fra den femteseedede dansker.

Hun har en gang tidligere mødt den 21-årige ester. Sidste sommer blev til nederlag efter tre tætte sæt på græsset i Birmingham.